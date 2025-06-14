السفارة العراقية في أنقرة تخصص أرقاما لإعادة العالقين برا إلى الوطن

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، تخصيص أرقام خاصة للتنسيق بشأن إعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا، بعد تعذر عودتهم جوا بسبب إغلاق الأجواء العراقية على خلفية الأحداث الإقليمية الأخيرة، حيث ذكرت السفارة في بيان، أنه استنادا إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تعلن سفارة جمهورية العراق لدى أنقرة عن تخصيص أرقام خاصة للتنسيق بشأن إعادة المواطنين العراقيين العالقين، الذين تعذرت عودتهم إلى أرض الوطن بسبب إغلاق الأجواء العراقية نتيجة للأحداث الإقليمية الأخيرة.

وأشارت السفارة، بحسب البيان، الى أن العودة ستتم برا، داعية المواطنين العالقين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة أدناه لتسهيل إجراءات إعادتهم بأقرب وقت ممكن.

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