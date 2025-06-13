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تدمير المجمع الحكومي الصهيوني في كرياه بتل ابيب
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هذه ليست غزة.. إنها تل أبيب الآن >> الاقتدار الشيعي يحول تل ابيب الى خرابة
علي محسن راضي
124
2025-06-13
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