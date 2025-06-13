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كتائب حزب الله العراق: نجدد وقوفنا إلى جانب الشعب الإيراني


أكدت "كتائب حزب الله في العراق"، اليوم الجمعة، (13 حزيران 2025)، وقوفها مع ايران ضد الهجوم الإسرائيلي.

وحملت كتائب حزب الله في بيان،"، "الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية العدوان الإسرائيلي الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تسبب باستشهاد عدد من القادة المدنيين والعسكريين، وتدمير ممتلكات، مؤكدة أن الأجواء العراقية أصبحت ممراً آمناً للطيران الصهيوني بضوء أخضر أمريكي".

كما أكدت، أن "الموافقة الأمريكية للكيان الصهيوني لارتكاب عدوانه الإجرامي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي لم يستثن الأعيان المدنية والعوائل الآمنة فيها، مهّدت القوات الأمريكية في العراق الطريق لهذا العدوان بفتح الأجواء العراقية، لتكون ممراً آمناً لسلاح الجو الصهيوني ليرتكب جرائمه بحق الجارة إيران وشعبها المسلم".

وشددت على أن "الواجب يقتضي ضبط دور القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية والمسيطرة على سمائها، وعليه ينبغي على الحكومة إخراج هذه القوات العدائية بشكل عاجل من البلاد، تجنباً لمزيد من الحروب في المنطقة، ودرءاً لسفك دماء شعوبها".

وأعربت كتائب حزب الله عن أسفها لـ"أن يصبح العراق طريقاً للهجوم على أرض إيران وشعبها، ومرتعاً للموساد والمخابرات الأمريكية في إقليم كردستان، ليتخذوا من حدوده منافذ لتهريب الأسلحة إلى داخل إيران، إمعاناً في قتل أبنائه وسعياً لإذلال شعبه".

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