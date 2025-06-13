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الشيخ جلال الدين الصغير : لا تجزعوا ولا يخدعكم العدو فما ترونه من وحشية الكيان اللقيط انما هو تجليات المكر الالهي بأركانه.
علي محسن راضي
74
2025-06-13
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