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هيئة الحج تقرر إعادة جميع الحجاج العراقيين براً إلى البلاد


أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة (13 حزيران 2025)، عن تفويج جميع الحجاج العراقيين برا الى البلاد بسبب ايقاف الرحلات الجوية الى العراق.

وذكرت البعثة في بيان  أنه "نظرا للظروف المؤسفة التي طرأت على المنطقة، وايقاف الرحلات الجوية الى العراق، سيتم اعادة جميع الحجاج برا الى البلاد".

واشارت البعثة وفق البيان الى أن "البعثة اتخذت اجراءات عاجلة لتأمين توفير الحافلات البرية لنقل الحجاج الى منفذ عرعر الحدودي، ومن ثم نقلهم الى محافظاتهم بسلام".

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هيئة الحج تقرر إعادة جميع الحجاج العراقيين براً إلى البلاد
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