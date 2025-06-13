إمام جمعة النجف: العراق سيقف إلى جانب إيران في معركتها الحالية

أكد إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، العراق سيقف مع إيران في معركته لأنها معركة إسلام ومذهب وليست معركة جغرافية ولا قومية.

وذكر القبانجي خلال خطبة اليوم، ان " الضربة الإسرائيلية لإيران كشفت عن صلابة الجانب الإيراني وعدم تنازله للضغوط الكبرى"، لافتا الى انها " كشفت ضعف وهزالة حجم العدو الصهيوني".

وتابع، ان " هذا العدوان وحّد الصف الإيراني بأروع صورة، حيث نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع قويًا راسخ الإيمان رجالًا ونساءً، كلهم يهتفون بشعار (المـ. ـوت لإسـ. ـرائيل)، هذا التوحد هو إنجاز عظيم، هذه الضربة منحت هذا الشعب مزيدًا من الصلابة، ولا يزيد من ذلك إلا إيمانًا".

وأضاف، ان " العراق سيقف مع إيران، لأن المعركة ليست معركة جغرافية ولا قومية، بل إنها معركة إسلام ومذهب".