وزارة الكهرباء: إمدادات الغاز الإيراني للعراق مستقرة رغم العدوان الصهيوني

صرّحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بأن إمدادات الغاز الإيراني إلى البلاد لم تتأثر بالعدوان الصهيوني الأخير على إيران، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن إطلاقات الغاز الإيراني الى العراق لم تتأثر بالعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، لافتا الى أن وزارة الكهرباء تراقب تطورات الوضع الراهن بشكل مستمر.

وأضاف موسى أن وزارة الكهرباء على اتصال مباشر مع الشركة الإيرانية المجهزة للغاز لضمان ديمومة وصول الغاز الى المحطات الكهربائية في العراق، مبينا أن وزارة الكهرباء عانت منذ وقت سابق من مشكلة إمدادات وصول الغاز الإيراني، ما دفع الحكومة الى اتخاذ مجموعة إجراءات بديلة، منها تأمين الكاز لبعض الوحدات التوليدية في المحطات والعمل على ضمان استغلال الغاز الوطني وانشاء منصات الغاز المسال وتنويع مصادر الطاقة ومحطات الطاقة الشمسية وتدوير النفايات.

كما أوضح أن المحطات الكهربائية تؤدي أعمالها بشكل جيد وتعمل بكفاءة واستقرار لتواكب ذروة الأحمال الصيفية ولم تتأثر المحطات بنقص الغاز عن ما كان عليه قبل العدوان الأخير على ايران .