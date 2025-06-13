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المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: قصف إيران يُعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية


استنكر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الجمعة، العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبره جريمة نكراء، وانتهاكًا خطيرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتهديدًا للأمن والاستقرار العالمي، إذ ذكر المجلس في بيان، ان "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إذ يُدين هذا الاعتداء الجبان، يؤكد انه لا يستهدف إيران لوحدها، بل هو اعتداء على كرامة الأمة الإسلامية واستقلال شعوبها".

وأضاف، ان "العدو الاسرائيلي يسعى إلى توسيع مساحة عدوانه بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتوريطها لخدمة أهدافه التوسعية. ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية توجيه الرد المناسب والدفاع عن سيادتها وأمن شعبها".

فيما لفت الى ان " الجميع يُدرك أن العدو الغاشم يسعى لتفكيك الأمة وإضعافها، وإن السكوت عن جرائمه سيجعله يتمادى اكثر ويتجاوز على الجميع، ولن يكون احدٌ بمأمن من جنونه إلا بردعه وبقوة، وإدانته دولياً واستنكار فعله شعبياً حتى نُعيد الاستقرار والأمن لمنطقتنا والكرامة لشعوبنا. إذ اننا في عالم لاتحكمه قواعد ولانظام دولي، وإنّما القوة هي التى تحمي، ويُبرَّر بها للتجاوز على سيادة الاخرين، مما يفرض على احرار العراق ان يرسموا لأمنهم ومستقبلهم قوة تحميهم من تجاوز الكيان الصهيوني الوحشي".

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