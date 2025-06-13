شرطة ديالى تنفي الأنباء بشأن محاولة اغتيال مدير شرطة السعدية

نفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأنباء بشأن محاولة اغتيال مدير شرطة السعدية، حيث ذكرت القيادة في بيان، "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن (محاولة اغتيال تستهدف مدير شرطة السعدية العميد "كاظم الطويل التميمي" بعبوة ناسفة أمام منزله في ديالى)".

وأوضحت القيادة ان "مدير شرطة السعدية يواصله عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي حادث يذكر" .

وأضافت انه "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، نؤكد على ان المحافظة آمنة ولم تشهد اي خرق أمني، كما نشدد على ضرورة معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصريًا".