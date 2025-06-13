حالة الطقس: أجواء حارة والبصرة وذي قار تتخطيان حاجز الـ 50 درجة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء حارة وتخطي البصرة وذي قار حاجز الـ 50 درجة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً وحاراً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت، كالتالي:

دهوك 39، والسليمانية 42، واربيل 43، والانبار 44، ونينوى وكركوك 45، وديالى وصلاح الدين 46، وبغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف 48، والديوانية وواسط، وميسان والمثنى 49، وذي قار والبصرة 50".

وأضاف البيان، أن "يوم الاحد سيكون الطقس صحواً مع تصاعد للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما أوضح أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".