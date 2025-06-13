وزارة النقل تغلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية

أعلنت وزارة النقل، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت ، حفاظا على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي ، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية وإيقاف الأجواء العراقية الى اشعار آخر ، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف، ان "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة ، بشكل تدريجي ، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين الى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا".