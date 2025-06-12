حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة الى 49 مئوية في عدد من المحافظات

توقعت هيئة الأنواء الجوية اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة لتلامس 49 مئوية في 9 محافظات بينها بغداد والبصرة وواسط وبابل وميسان وذي قار والديوانية والمثنى والنجف الأشرف، كما أشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون صحوا عموما مع تحول إلى غائم فوق المرتفعات الجبلية شمالا بعد الظهر.

أمّا يوم السبت فسيستمر الطقس صحوا مع درجات حرارة مقاربة.

فيما يكون طقس الأحد مشابها مع استقرار في درجات الحرارة في الوسط والشمال وارتفاع في الجنوب فيما يشهد الاثنين انخفاضا طفيفا في الوسط والشمال واستقرارا جنوبا.