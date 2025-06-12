رئيس الوزراء يوجّه بصرف 500 مليار دينار مستحقات للفلاحين والمزارعين

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس بصرف 500 مليار دينار كمستحقات مالية للفلاحين والمزارعين وذلك ضمن جهود دعم القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي، حيث جاء هذا التوجيه بعد موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت بتاريخ (5 حزيران 2025) على صرف المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين عن محصولي الشلب لموسم التسويق 2024–2025.

يذكر أن الحكومة أطلقت في الأشهر الماضية عدة مبادرات لدعم الزراعة منها تعزيز التمويل المخصص لتسويق محصول الحنطة وتوسيع منافذ شراء المحاصيل بالإضافة إلى وضع خطط لميكنة الإجراءات وتبسيطها لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها بسرعة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مواجهة الحكومة لتحديات التغير المناخي وشح المياه اللذين زادا من أعباء الفلاحين وأثروا على جدوى الزراعة ما جعل ملف صرف المستحقات من أبرز المطالب التي ترفعها النقابات الزراعية ومجالس المحافظات.