تنبيه عاجل ... هناك محاولات لقنوات الفتنة والبعثيين لتاجيج الوضع في العراق والمنطقة

🔺 تنبيه عاجل

لا يوجد اي إعلان رسمي أمريكي عبر المنصات الأمريكية الرسمية حول تحضيرات أمريكية معينة في العراق او دول المنطقة، وما يتم تداوله يأتي في سياق التهويل و حرب الإشاعات والتهديدات والمبالغات والحرب النفسية ركائزها الإعلام الصهيوني والمضخات الصهيونية وقنوات العربية والجزيرة وبيجات البعثيين

القصة كلها الهدف منها إيقاع الإرباك والإخلال بصفوف الأُمّة المنتظِرة لا أكثر ولا أقل

الجمهورية الإسلامية برعاية صاحبها صاحب الراية (عج) والنصر حليفنا إن شاء الله