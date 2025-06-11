زعيم داعش الارهابي السابق في ألمانيا يقاضي الحكومة لمنع ترحيله إلى العراق

خسر زعيم تنظيم داعش الارهابي السابق في ألمانيا "أبو ولاء" الدعوى التي رفعها ضد قرار ترحيله من البلاد إلى العراق.

جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الإدارية في دوسلدورف غربي ألمانيا دعوى الارهابي البالغ من العمر 41 عامًا، ولا يزال بإمكانه التقدّم بطلب للسماح له بالاستئناف على هذا الحكم.

وأوضحت القاضية في حيثيات قرارها أن مصلحة الترحيل تفوق الاعتبارات الأخرى بسبب وجود أسباب قهرية تتعلق بالأمن القومي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما أضافت أن الارهابي "أبو ولاء" لم يُظهر تخليا موثوقً عن مواقفه السابقة كعضو في داعش الارهابي، ولا عن الفكر المتشدد، مشيرة إلى أن خطر تكرار ما كان يفعله، لا يزال قائما.

ورأت القاضية أنه يجب أن تتراجع مصالح أطفاله السبعة أمام هذه الاعتبارات.

وسيتم البت في قرار ترحيله في إجراء منفصل. ومن المتوقع في الوقت الحالي أن تفشل عملية الترحيل بسبب عدم وجود تعهد دبلوماسي من العراق بعدم إعدامه. كما لا يزال يتعين البت في طلب اللجوء اللاحق الذي قدّمه أبو ولاء.

وخلال جلسة المحكمة، رفض الارهابي أبو ولاء الإدلاء بأي تصريح حول علاقته بأطفاله أو نظرته الحالية لجرائمه. وكانت محاميته طالبت بتعليق إجراءات المحاكمة، لكن طلبها قوبل بالرفض.

يذكر أن الارهابي "أبو ولاء" المنحدر من العراق، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف لإدانته بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، وسيستمر في قضاء هذه العقوبة حتى مايو/أيار من عام 2027.

وكان الارهابي إماما لمسجد تابع لجمعية "دائرة الإسلام الناطق بالألمانية في هيلدسهايم" التي تم حظرها لاحقا. ويشارك حاليا في برنامج للخروج من التطرف، وكان أعلن مؤخرًا تبرؤه من الفكر المتشدد.

وجاء زعيم "داعش" الارهابي السابق إلى ألمانيا كطالب لجوء في يوليو/تموز 2001، وله سبعة أبناء من زوجتين في ألمانيا.