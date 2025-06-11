مجلس الخدمة يعلن تعيين نحو 260 ألفاً خلال أربع سنوات

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، تعيين نحو 260 ألفاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا وذوي المهن الطبية خلال أربع سنوات.

وذكر المجلس في بيان أنه"المجلس ومن خلال الصلاحيات المناطة له وفق قانون المجلس رقم (4) لسنة 2009، يعلن عن تعيين (259.610) من حملة الشهادات العليا والأوائل وفق قانون رقم (59) وقانون (67) لسنة 2017 وقانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل ".

وقال رئيس المجلس محي مرتضى القزويني بحسب البيان، بإن"المجلس صادق على تعيين (188.987) من المشمولين بقانون ذو المهن الصحية والطبية، ففي عام 2021 صادق على تعيين (64.350) وفي عام 2022 صادق على تعيين (40. 578) وفي عام 2023 صادق على تعيين (49.002) وفي عام 2024 صادق على تعيين (38.439)".

وأضاف، أن"المجلس قد صادق على تعيين (67.236) من المعينين المشمولين بقانوني رقم (59 و 67) من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل حين بلغ عدد المتعينين من الوجبة الأولى ( 23932) في حين بلغ عدد المشمولين من الوجبة الثانية (43.304)".

وأكد، أن"المجلس وضع في اولوياته الاساسية لعام 2025 إكمال متطلبات تعيين الوجبة الثالثة من حملة الشهادات العليا والأوائل البالغة (8.579) ومفاتحة كافة الجهات الرسمية لغرض إنجازها بأسرع وقت ".