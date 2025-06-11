عاجل | مصدر أمني رفيع : بغداد أبلغت واشنطن بعدم وجود أي تهديدات بحسب المعلومات الاستخبارية العراقية

افاد مصدر امني مسؤول ان بغداد ابلغت واشنطن بعدم وجود اية تهديدات امنية على السفارة الامريكية في بغداد

واوضح المصدر ان المعلومات الاستخباراتية تؤكد عدم وجود اية تهديدات امنية على السفارة الامريكية في بغداد

وكانت وكالة رويترز قد ادعت ان السفارة الامريكية في العراق تستعد لإخلاء رسمي واضافت ان "ذلك جاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية".

وقد اثار اعلان اخلاء السفارة الامريكية استغراب المحللين بالشان الامني في العراق لكون السفارة الامريكية كانت متواجدة في اوج الازمات التي مر بها العراق منذ عام 2003 فلم نسمع انها اخلت سفارتها حتى في ظل التفجيرات الارهابية التي ضربت العاصمة بغداد فلماذا يتم الاعلان الان عن اخلائها