السوداني يستقبل وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب.

وذكر بيان لمكتبه أن "اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على دعم الجهود الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة والتعايش السلمي، وتدعيم الاستقرار والسلم الاجتماعي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية استقرار سوريا، وما يمثله للأمن الوطني العراقي، مشيراً إلى أهمية مشاركة جميع فئات الشعب السوري في التأسيس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة، وإدانة أي مساس بها".