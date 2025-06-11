المفوضية توجه دعوة الى التحالفات السياسية

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، (11 حزيران 2025)، مخولي التحالفات والأحزاب السياسية التي لم تستلم (الكودات) الخاصة بها، إلى مراجعة مقر المفوضية لاستلامها.

وقالت المفوضية في بيان إنه "نظراً لقرب انتهاء مدة تسلم قوائم المرشحين، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخولي التحالفات والأحزاب السياسية التي لم يتسن لها تسلم (الكودات) الخاصة بها، إلى مراجعة مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / المكتب الوطني / دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري شعبة شؤون المرشحين".

وأكدت المفوضية أن آخر موعد لتسلم "الكودات" هو الرابع والعشرون من حزيران الجاري.