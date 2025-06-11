الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تنفي صرف مكافآت نهاية خدمة للنواب بقيمة 100 مليون دينار

فندت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مزاعم صرف مكافأة نهاية خدمة بقيمة 100 مليون دينار لكل نائب.

وذكر بيان للدائرة، إنها "اطلعت على ما ورد في بيان منسوب إلى التجمع الوطني للمتقاعدين العراقيين بشأن صرف مكافأة نهاية خدمة بقيمة 100 مليون دينار لكل نائب"، مؤكدة أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

وأضاف البيان، أن "المعلومات المتداولة في هذا السياق تمثل محض افتراء وأكاذيب تهدف إلى الإساءة لمجلس النواب وأعضائه، وتشويه صورته أمام الرأي العام”.

وأشار إلى، أن "وزارة المالية لم تقم بتمويل مجلس النواب بأي مبالغ من الموازنة التشغيلية منذ أكثر من أربعة أشهر، بما في ذلك مستحقات استئجار العقارات الخاصة بالنواب".