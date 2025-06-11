مليون طالب في سباق الامتحانات والتربية تستنفر الوزارات وتغلق الإنترنت

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، عن إكمال جميع استعداداتها لإجراء الامتحانات الإعدادية لطلبة السادس.

ومن المقرر أن يؤدي مليون طالب وطالبة الامتحانات في عموم العراق، موزعين على ما يقارب عشرة آلاف مركز امتحاني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد أن "هناك تضافراً للجهود لغرض إنجاح هذا الملف من خلال التعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء، والاتصالات، والداخلية، والدفاع".

وأشار إلى أن "هذا الملف هو ملف وطني لا يخص وزارة التربية فحسب"، متوقعاً أن تمضي الامتحانات "بسلاسة كحال الأعوام السابقة".

وفيما يخص خدمة الإنترنت، بيّن السيد أن "القطع سيكون قبل وأثناء فترة الامتحانات لضمان عدم تسرب الأسئلة"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر جرى في امتحانات الثالث المتوسط" لضمان عدالة العملية الامتحانية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات السادس الإعدادي يوم السبت الموافق 14 حزيران 2025 وتستمر حتى الخميس 3 تموز 2025، وستشمل كافة الفروع (العربي، الكردي، التركماني، والإنجليزي).