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لاختلاسه 423 مليون دينار النزاهة تضبط محاسب وحدة الوكلاء في شركة المنتوجات النفطية بميسان


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، (11 حزيران 2025)، ضبط محاسب وحدة الوكلاء في شركة المنتوجات النفطيَّة في ميسان؛ جرَّاء اقترافه جريمة اختلاس مبالغ "أجور نقل الوقود للمحطات الأهليَّة".

وأشارت النزاهة في بيان الى، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى شركة المنتوجات النفطيَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من الكشف عن قيام محاسب وحدة الوكلاء في الشركة باختلاس مبالغ أجور نقل الوقود للمحطات الأهليَّة للأعوام (2012 و2022 و2023)، بالاشتراك مع أربعة مُوظَّفين آخرين".

وأضافت، ان "الفريق، بعد استحصال الأمر القضائي، انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في ميسان، وتنفيذ مُذكّرة القبض بحقّ المُتَّهم، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط محضر اللجنة التدقيقيَّة والأوليات الخاصَّة بالموضوع، مُؤكّدةً أنَّ الإجراءات التحقيقيَّة قادت إلى إعادة مبلغ 384 مليون دينارٍ من أصل المبلغ المُختلس البالغ 423 مليون دينار".

وأفادت النزاهة "بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، فضلاً عن استقدام كلٍّ من (وكيل مدير الدائرة ومسؤول القسم المالي ومدير الحسابات ومسؤول التدقيق)".

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لاختلاسه 423 مليون دينار النزاهة تضبط محاسب وحدة الوكلاء في شركة المنتوجات النفطية بميسان
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