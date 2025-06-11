أطباء وأساتذة يُعلنون الإضراب عن الدوام في السليمانية حتى صرف رواتبهم

تجمع العشرات من الأطباء، اليوم الأربعاء، أمام المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، فيما أضرب موظفون واساتذة عن الدوام في عدد من الدوائر الحكومية، حيث بدأ عدد من موظفي المؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية إضراباً مفتوحاً عن الدوام الرسمي احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، مؤكدين أنهم لن ينهوا الإضراب ما لم تُصرف مستحقاتهم المالية.

ومن الجدير بالذكر أن الموظفين المضربين عن الدوام هم كوادر مديريات المياه والبلدية في السليمانية، وموظفو جامعة السليمانية، حيث امتنعوا عن الدوام الرسمي اليوم بسبب عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية.