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العراق يتسلم الدفعة الاولى من طائرة كركال الفرنسية


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تسلم الدفعة الاولى من طائرة كركال الفرنسية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "استلمت وزارة الدفاع مساء اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، الدفعة الاولى من الطائرات الفرنسية نوع كركال، والتي تم التعاقد عليها في وقت مسبق مع فرنسا".

وأشارت الى ان "هذه الدفعة من الطائرات البالغ عددها اثنتان تعد هي الدفعة الاولى التي تم استلامها وستلحقها دفعات اخرى ستصل تباعاً خلال هذا العام والعام المقبل".

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العراق يتسلم الدفعة الاولى من طائرة كركال الفرنسية
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