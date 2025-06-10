السوداني يؤكد استمرار الحكومة في دعم النقابات والاتحادات المهنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، نقيب المهندسين الزراعيين صادق جعفر المحمداوي، وأكد على استمرار الحكومة في دعم النقابات والاتحادات المهنية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هنأ السوداني خلال اللقاء جميع المهندسين الزراعيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على دعم الحكومة المستمر للنقابات والاتحادات المهنية، نظراً لدورها الفاعل في دعم خطط التنمية وبرامج التطوير الحكومية، بما تمتلكه من كفاءات تساهم في تعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية.

وأشار السوداني إلى اهتمام الحكومة الكبير بالقطاع الزراعي، من خلال توفير جميع المتطلبات لتنميته، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للمواطنين.