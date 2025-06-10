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6 مدن عراقية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة مسجلة بالعالم


كشفت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تواجد 6 مناطق في العراق بقائمة 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب المحطة، فان مدينة " "جاكو اباد" في باكستان سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 48.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية " مدينة السماوة" في العراق وبواقع 47.9 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الناصرية" في العراق وبواقع 47.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة سيبا الباكستانية رابعاً وبواقع 47.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة "جانجار" في الهند خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.3 درجة مئوية.

كما جاءت مدينة "القيصومة" في السعودية بالمرتبة السادسة، حيث سجلت درجة حرارة 47.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة "بهاوالناجار" في باكستان، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " النجف الاشرف" في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة، كما جاءت مدينة "الديوانية" في العراق تاسعاً بدرجة حرارة 46.8 درجة مئوية.

وجاءت مدينة "ماربل بار" في استراليا عاشراً بدرجة حرارة 46.7 درجة مئوية، تليها منطقة "جهلم" في باكستان في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة "البصرة" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 46.3 درجة مئوية، وجاءت "القصيم" في السعودية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.2 درجة مئوية، تليها "الحلة" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، تليها مدينة "ملتان" في باكستان بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية.

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