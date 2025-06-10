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رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الفرنسي في نيس


التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، (10 حزيران 2025)، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في مدينة نيس الفرنسية، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان،، انه "وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أعرب الرئيس رشيد عن شكره للرئيس ماكرون على دعوة العراق للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، متمنياً لفرنسا وكوستاريكا النجاح في رعايتهما لهذا المؤتمر الهام".

وأكد الرئيس رشيد، وفقاً للبيان "حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة مع فرنسا إلى مستويات أكثر تطوراً، وتعزيز سبل التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين" مشيرا، إلى "أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".

وتبادل الرئيسان "وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والتوصيات التي ستصدر عنه بشأن حماية المحيطات والثروات المائية من التلوث، وتفعيل الالتزامات الدولية لمواجهة التغير المناخي والبيئي".

وتابع البيان "كما جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام في المنطقة".

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمق العلاقات بين البلدين، وحرص فرنسا الدائم على توطيدها وتوسيع التعاون المتبادل" مشيرا إلى "سعي بلاده لدعم العراق في جهوده لحماية أمنه واستقراره وسيادته".

وأشاد الرئيس الفرنسي بدور رئيس الجمهورية في تعزيز علاقات الصداقة مع بلاده، مثمناً في الوقت ذاته دور العراق الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

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