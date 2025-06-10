أمانة العاصمة: رفع 90 ٪ من الكتل الكونكريتية ضمن حملة (بغداد أجمل)

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع 90 في المئة من الكتل الكونكريتية ضمن حملة بغداد أجمل، إذ ذكر مدير الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد محمد الربيعي للوكالة الرسمية، إن "حملة بغداد أجمل في مرحلتها الأولى شملت 17 دائرة بلدية، وتضمنت رفع الكتل الكونكريتية بنسب كبيرة"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد قامت برفع 90 في المئة من الكتل الكونكريتية حتى منتصف العام 2025".

وأضاف أن "الشوارع الرئيسة باتت خالية من الكتل الكونكريتية بشكل كامل، وما تبقى من الكتل والبالغ نسبتها 10 في المئة فقط في بعض الشوارع الفرعية أمام المؤسسات"، مبيناً أن "نهاية العام 2025 سيشهد رفع جميع الكتل الكونكريتية ضمن المرحلة الأولى من حملة بغداد أجمل".

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على إطلاق المرحلة الثانية من حملة (بغداد أجمل)، حيث أعلنت أمانة بغداد، أن المرحلة الثانية من حملة "بغداد أجمل" تشمل ثماني بلديات رئيسة كوجبة أولى وهي مركز بغداد – الرصافة وأطرافها، مركز الكرخ، الكرادة، المنصور، الغدير، الرشيد، الأعظمية والمنطقة الخضراء ومحيطها".

كما تشمل المرحلة الثانية أيضاً استكمال الكورنيش الثاني والثالث والرابع في مناطق الكرادة والكاظمية والأعظمية، الكرخ والدورة.

وبينت أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى، التي شهدت أعمالًا تحضيرية مهمة لتأهيل هذه الواجهات النهرية.