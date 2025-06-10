نائب في البرلمان يدعو للتعامل بالمثل مع سوريا بعد رفع رسوم دخول العراقيين

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء العاشر من حزيران، الجهات الحكومية إلى اتخاذ قرار بالتعامل بالمثل مع سوريا، عقب قرار الأخيرة رفع رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين، حيث ذكر الموسوي إن التعامل بالمثل مع الدول أمر ضروري لدفعها إلى مراجعة قراراتها، خاصة مع كثافة الزيارات الدينية للعراقيين إلى سوريا، التي قد تتأثر سلبا بارتفاع رسوم التأشيرة.

وكانت الإدارة السورية قد أعلنت، في 20 شباط 2025، رفع رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين من 50 إلى 250 دولارا، مع تحديد دخول لمرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة أثارت جدلا بين العراقيين.

ويذكر أن المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا أغلقت مؤقتا في 7 كانون الأول 2024، عقب انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل، وسط استمرار العراق في تعزيز قواته على الشريط الحدودي، كما أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في 7 حزيران 2025 استمرار حالة التأهب القصوى لمواجهة أي طارئ.

وفي ذات الصدد، قال قائممقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار، تركي المحلاوي، إن معبر القائم لا يزال يعمل وفق مبدأ الاستثناءات، مع تسجيل تغييرات طفيفة في نشاطه خلال الأيام الماضية، حيث تطبق هذه الاستثناءات من الجانبين العراقي والسوري بشكل محدود للغاية.