هيئة النزاهة تضبط 12 متهماً تجاوزوا على عقارات عائدة للدولة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (12) متهماً تجاوزوا على عقارات عائدة للدولة في نينوى، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أن "ملاكات الهيئة في مُديريَّة تحقيق نينوى رصدت تجاوز بعض الأشخاص على (8) قطع أراضٍ مملوكةٍ للدولة بالقرب من مُديريَّة المُرور في مركز المُحافظة واستخدامها كساحاتٍ لوقوف السيَّارات، والقيام بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين المُراجعين دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، لافتة إلى أن "الفريق تمكن من ضبط (12) مُتَّهماً استغلوا تلك الأراضي؛ من أجل تحقيق منافع شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامَّة".

وأضافت إنَّه " تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم، وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001).