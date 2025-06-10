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رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية تطالب بإنصاف الجنوب في مخصصات المادة 140


وجهت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري، اليوم الإثنين (9 حزيران 2025)، نداء عاجلا إلى الحكومة العراقية، دعت فيه إلى الإسراع بإطلاق التخصيصات المالية المقررة بموجب المادة 140 من الدستور لصالح أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن هذه الحقوق طال انتظارها وسط حرمان وتهميش مستمر، حيث ذكرت البجاري في أعقاب إعلان الحكومة العراقية عن صرف مبلغ 100 مليار دينار كمخصصات لتعويض محافظة الأنبار، ضمن ملف المادة 140، وهو ما أثار – بحسب البجاري – تساؤلات جدية بشأن غياب التوازن في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، لا سيما مع استمرار معاناة سكان المحافظات الجنوبية من ضعف الخدمات وغياب التعويضات العادلة.

وافادت  في بيان، إن من غير المقبول استمرار معاناة أبناء الجنوب دون استجابة، بينما تنصف محافظات أخرى، مضيفة أن المادة 140 الدستورية ليست رفاهية أو منة حكومية، بل حق أقره الدستور لتكريس العدالة وتعويض المتضررين من السياسات السابقة، خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة.

كما شددت النائب على أن العدالة في توزيع الموارد يجب أن تكون الأساس في كل قرار حكومي، مؤكدة أن التمييز في صرف المخصصات ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي ويعمق الشعور بالغبن بين أبناء المحافظات الجنوبية، الذين يعانون منذ سنوات من الإقصاء في ملفات التوظيف والخدمات والبنى التحتية.

وأكدت البجاري أن الملفات المتعثرة الخاصة بأبناء الجنوب لا تقتصر على التعويضات، بل تشمل أيضا ضرورة معالجة نقص الخدمات، وتطوير مشاريع البنى التحتية، وتوفير فرص العمل ضمن خطط إنمائية عادلة. ودعت الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة وعاجلة تضمن إنهاء الظلم الواقع على هذه المحافظات وتعيد التوازن إلى السياسات التنموية والمالية في البلاد.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت مؤخرا عن صرف مبلغ قدره 100 مليار دينار كمخصصات تعويض لمحافظة الأنبار، ضمن إطار تنفيذ المادة 140 من الدستور، الخاصة بتعويض المتضررين من سياسات النظام السابق. 

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