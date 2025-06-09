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المفوضية: نحتاج 250 ألف موظف اقتراع


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، (9 حزيران 2025) أن نحو 188 ألف شخص تقدموا لوظائف موظفي الاقتراع، فيما أكدت حاجتها إلى قرابة 250 ألف موظف اقتراع في اليوم الواحد من الموظفين والخريجين والطلبة.

وقالت المفوضية في بيان، إنه "استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025، ووفقًا للمعايير الدولية، تحتاج مفوضية الانتخابات إلى قرابة 250 ألف موظف اقتراع في اليوم الواحد سواء كان من الموظفين أو من الخريجين أو من الطلبة"، مضيفة " بلغ عدد المتقدمين حتى اليوم 9 حزيران 187,861 متقدمًا".

‏وأضاف البيان: "خاطب رئيس لجنة اختيار موظفي الاقتراع، المدير العام علي صالح جعفر، معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية، مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض استحصال الموافقة على منح كتب شكر للموظفين الذين سيشاركون يوم الاقتراع". 

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