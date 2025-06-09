النزاهة تضبط مدير دائرة كاتب عدل ناحية الزاب بتهمة التلاعب والتزوير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025 )،ضبطها مدير دائرة كاتب عدل ناحية الزاب في مُحافظة كركوك؛ على خلفيَّة قضايا تلاعبٍ وتزويرٍ، واستحصال مبالغ خلافاً للقانون.

الهيئة أوضحت في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى دائرة الكاتب العدل في ناحية الزاب تمكَّن من تنفيذ مُذكّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحق مُدير الدائرة، إثر رصد شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ منسوبةٍ إليه، مُبيّنةً أنَّه أقدم على اقتراف جريمة التزوير والتلاعب عبر تنظيم وكالاتٍ مُزوَّرةٍ بأسماء مُواطنين".

وتابعت أنَّ "المُتَّهم تمَّ تقصيره من لجنةٍ تحقيقيَّةٍ مُؤلَّفةٍ في وزارة العدل عن واقعة تنظيم وكالاتٍ مُزوَّرةٍ، فضلاً عن التلاعب في أحد سجلات المحاسبة (٣٧ / أ)، وعدم تثبيت المعلومات الكاملة للمُوكّل في بعض الوكالات وعدم مطابقة صور المُوكّل، لافتةً إلى أنَّ تلك الخروقات تسبَّبت في تنظيم الوكالات المُزوَّرة التي نتج عنها بيع أملاك المواطنين دون علمهم".

وفي سياق آخر، أفادت الهيئة بإنَّ "ملاكاتها في المحافظة تمكنت من ضبط مُوظَّفٍ في وزارة النقل يعمل على جباية الأموال المُستحصلة للحكومة في مرآب كركوك الشماليّ، وذلك على خلفيَّة إقدامه على استحصال مبالغ ماليَّة من أصحاب عجلات الأجرة العاملين على خط كركوك – نينوى، دون وصلٍ رسميٍّ ولأغراض المنفعة الشخصيَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم أقدم على تهديد السائقين المُتخلّفين عن التسديد بمنعهم من العمل على الخطّ".

وأفادت بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفَّذَتا وفق أحكام الموادّ (٣٠٧ و ٢٨٩ و ٣١٥) من قانون العقوبات، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق.