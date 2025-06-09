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القبض على متهم يقوم بكسر زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها في الكرادة


أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025)، عن إلقاء القبض على متهم متخصص في كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها. جاءت هذه العملية المشتركة بين مفارز مكافحة إجرام الكرادة وقسم شرطة الكرادة.

وذكر بيان صادر عن شرطة الرصافة أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن قيام المتهم بسرقة مبلغ خمسة ملايين دينار من داخل عجلة كانت مركونة في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم من أرباب السوابق في مجال السرقة، وقد اعترف بارتكابه عدة عمليات سرقة مماثلة في أوقات سابقة".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفقًا للمادة 446 من قانون العقوبات العراقي، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق".

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القبض على متهم يقوم بكسر زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها في الكرادة
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