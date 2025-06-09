بعد 20 عاماً.. الجيش العراقي يحكم سيطرته على وادي خطير وملاذ للإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، (9 حزيران 2025)، تطهير وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بالكامل من العصابات الإرهابية .

وقالت الوزارة في بيان إن "أبطال اللواء المشاة الثاني والأربعين، ضمن قيادة الفرقة المشاة الحادية عشرة، يواصلون أعمال تطهير وتجريف وادي زغيتون وتحويل مجرى المياه إلى شقٍّ نظامي، مع ردم مناطق القصب التي كانت تمثل ملاذاً للإرهابيين"،

مبينا ان "الجهد الهندسي للفرقة تمكن من إنشاء ربايا نموذجية، وصولاً إلى (ربية ثأر الشهداء)، التي أُقيمت في المكان الذي سقط فيه عددٌ من الشهداء خلال عملية نوعية نُفِّذت بحثاً عن الإرهابيين".

وأضافت، أنه "بهذا الجهد المتواصل، يكون الوادي قد أصبح تحت قبضة الجيش العراقي بعد عشرين عاماً من استغلاله من قِبل الجماعات الإرهابية".