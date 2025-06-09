الحشد الشعبي: القبض على عدد من المشتبه بهم باستغلال اسم الهيئة لأغراض انتخابية

أعلنت مديرية الأمن والانضباط العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين (9 حزيران 2025)، تنفيذ جولات تفتيشية ميدانية مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين باستغلال اسم الحشد لأغراض انتخابية، مؤكدةً أن التحقيقات جارية معهم حاليًا.

وذكرت المديرية في بيان أنه "استنادًا إلى أمر القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني، وبتوجيه من رئيس الهيئة فالح الفياض، باشرت فرق الأمن والانضباط بجولات تفتيشية في عدد من المواقع، عقب ورود شكاوى عن قيام بعض المنتسبين بمحاولة التأثير على الناخبين أو جمع بطاقاتهم الانتخابية".

وأضاف البيان، أن "عمليات التدقيق والمتابعة أدت إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق معهم فورًا"، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة لضمان الالتزام والانضباط الكامل داخل صفوف الهيئة.

ودعت المديرية، بحسب البيان، جميع المواطنين ممن لديهم معلومات أو شكاوى بهذا الشأن إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شددت على ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، حفاظًا على تضحيات المقاتلين وسمعة الحشد الشعبي كمؤسسة وطنية تعمل في خدمة العراق وشعبه.