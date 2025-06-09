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ذي قار تسجل 6 إصابات جديدة بالحمى النزفية خلال العيد


كشفت لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025)، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في المحافظة منذ بداية عام 2025 إلى 35 حالة.

وأوضح رئيس اللجنة، أحمد الخفاجي، في حديث صحفي أن "ثلاث حالات إصابة سُجلت قبل حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تم تسجيل ثلاث حالات جديدة خلال أيام العيد".

وأكد أن جميع الحالات جرى تأكيدها عبر نتائج الفحوص المختبرية الصادرة من المختبر المركزي في بغداد.

وأشار الخفاجي إلى أن 29 حالة تماثلت للشفاء بشكل تام، باستثناء حالة واحدة تطورت مضاعفاتها وتوفيت لاحقًا، بينما لا تزال 6 حالات قيد العلاج حاليًا تحت إشراف الفرق الطبية المختصة.

إجراءات المتابعة والوضع العام

وأضاف الخفاجي أن "لجنة متابعة مرض الحمى النزفية في المحافظة تتعامل بشكل مباشر وسريع مع أي حالة اشتباه، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإرسال العينات فورًا إلى بغداد"، نافيًا تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأيام الماضية في ذي قار.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في الخامس من حزيران الجاري عن ارتفاع عدد الإصابات بالحمى النزفية في عموم البلاد إلى 107 حالات، بينها 16 حالة وفاة.

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