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النقل تصدر توضيحا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد لخلل فني


اصدرت وزارة النقل، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد لخلل فني.

وقالت الوزارة في بيان "التزاما بأعلى مستويات السلامة والأمان، قامت دائرة المطارات العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على أرواح المسافرين، بعد تعرض إحدى طائرات (شركة اور للطيران ) لخلل فني في أحد محاركها في مطار بغداد الدولي قبيل اقلاعها في رحلة جوية الى بيروت، ما أدى سحب الطائرة وتحديد طائرة بديلة لنقل المسافرين الى رحلتهم".

واضافت ان "الفرق الفنية المختصة قامت بسحب الطائرة من موقع الإقلاع، من دون التأثير على جدول رحلات المسافرين الكرام"، مشيرة الى ان "دائرة إدارة المطارات العراقية قامت وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، إذ تضع إدارة المطارات أرواح وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها".

وحثت الوزارة "كافة النواقل المعتمدة على توخي اعلى درجات السلامة في رحلاتها المعتمدة من مطاراتنا"، لافتة الى ان "الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كوادرنا العراقية، تُثبت يقظتها وفاعلية أنظمة الطيران المدني في العراق، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان رحلات آمنة ومستقرة، لجميع المسافرين من المطارات العراقية".

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النقل تصدر توضيحا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد لخلل فني
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