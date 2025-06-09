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مفوضية الانتخابات: مرشحو الانتخابات سيحاسبون عند مخالفتهم نظام الحملات الانتخابية


 

صرّحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بان المرشحين سيحاسبون لدى مخالفتهم نظام الحملات الانتخابية، حيث ذكرت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي، ان "انتشار صور المرشحين في الشوارع لا تعتبر دعاية انتخابية لاننا لازلنا مستمرين في مرحلة استقبال قوائم المرشحين".

واضافت "عندما يسجل الشخص لدى مفوضية الانتخابات ويصبح مرشحا ويصادق عليه مجلس المفوضين عند ذلك سوف يحاسب على المخالفات الانتخابية"، لافتة الى انه "لغاية الان هم مواطنين واشخاص عاديين لهم الحق في نشر صورهم كونهم ليسوا مرشحين مصادق عليهم".

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مفوضية الانتخابات: مرشحو الانتخابات سيحاسبون عند مخالفتهم نظام الحملات الانتخابية
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