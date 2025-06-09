رئيس مجلس القضاء يهنئ بعثة الحج العراقية بحصولها على المركز الأول بين بعثات الحج الإسلامية

هنّأ رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين ، بعثة الحج العراقية بحصولها على المركز الأول بين بعثات الحج الإسلامية، حيث ذكر بيان للمجلس، إن"رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، هنأ بعثة الحج العراقية بحصولها على المركز الأول بين بعثات الحج الإسلامية للعام الثالث على التوالي، ويتمنى لجميع العاملين في الهيئة العليا للحج والعمرة المزيد من النجاح في خدمة حجاج بيت الله".

وأضاف، أن"زيدان، تمنى للحجاج العراقيين وصولا آمنا إلى أرض الوطن، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا".