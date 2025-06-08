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العاهل الأردني يؤكد حرصه على توسيع آفاق التعاون مع العراق


التقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المُنعقد في مدينة نيس الفرنسية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا البلدين، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، بحسب البيان، على أهمية العمل المشترك في مواجهة التغيرات المناخية، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، والحد من تلوث المحيطات والموارد المائية، مشيرًا إلى دعم العراق للجهود الدولية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى الدعوة لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، أعرب العاهل الأردني عن حرص بلاده على توثيق العلاقات مع العراق، والبناء على مخرجات القمة العربية الأخيرة في بغداد، مشددًا على أهمية إنهاء التصعيد في الضفة الغربية.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الجمهورية التهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم.

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العاهل الأردني يؤكد حرصه على توسيع آفاق التعاون مع العراق
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