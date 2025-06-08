الإطاحة بمتهمَين بتجارة السلاح وضبط أسلحة نارية بكمين محكم في البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، الإطاحة بمتهمَين اثنين من تجار السلاح وضبط أسلحة نارية بكمين محكم في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "ضمن عملياتها المستمرة لملاحقة تجار السلاح وتعزيز الأمن في المحافظة، تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة القبلة، وبإسناد من شعبة استخبارات القبلة وقوة من الفوج الثالث طوارئ، من الإطاحة بمتهمين اثنين بتجارة الأسلحة، وذلك عقب ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القانونية".

وأضافت ان "العملية أسفرت عن ضبط ثلاث مسدسات وخمسة مخازن، بالإضافة إلى بندقيتين ناريتين عُثر عليهما أثناء تفتيش دار أحد المتهمين".

وجددت قيادة شرطة البصرة تأكيدها على مواصلة حملاتها الأمنية النوعية ضد تجار السلاح وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، داعية أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أية معلومات من شأنها حفظ الأمن والاستقرار.