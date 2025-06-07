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حيدر الملا يتهم رئيس حزب سياسي عليه ملفات فساد وتاجر ولاعب مشهور بافشال تاهل المنتخب الوطني لكاس العالم


كشف القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الجمعة، (6 حزيران 2025)، عن وجود "مؤامرة" تُحاك ضد المنتخب الوطني لكرة القدم (أسود الرافدين) تهدف إلى إفشال صعوده إلى كأس العالم، داعياً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لوقفها.

وقال الملا في رسالة وجهها إلى "45 مليون عراقي وإلى رئيس الوزراء"، إن: "هذه المؤامرة تهدف إلى إفشال صعود المنتخب إلى كأس العالم من أجل السيطرة فيما بعد على اتحاد الكرة تحقيقاً لمكاسب سياسية انتخابية".

وأضاف الملا أن "أبطال هذه المؤامرة هم رئيس حزب سياسي عليه أكثر من تهمة وتاجر ولاعب مشهور، وكل الأوليات لدى كابتن عدنان درجال (رئيس اتحاد الكرة)"، محذراً من أنه "إذا لم تضرب يد هؤلاء فحلُم الوصول إلى كأس العالم سيتبخر" حسب تعبيره.

واختتم الملا رسالته بالقول: "وقد أعذر من أنذر، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد."

وكانت الجماهير العراقية قد طالبت اتحاد الكرة ورئيسه عدنان درجال بالاستقالة الجماعية عقب إخفاقات المنتخب الوطني المتكررة وآخرها أمس الخميس أمام كوريا الجنوبية في ملعب البصرة الدولي وخروج العراق من التأهل المباشر لمونديال 2026.

واتصال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم ببعثة المنتخب الوطني وأكد وجوب التعويض واستثمار الفرص المقبلة من أجل إدخال الفرحة لدى الشعب العراقي.

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حيدر الملا يتهم رئيس حزب سياسي عليه ملفات فساد وتاجر ولاعب مشهور بافشال تاهل المنتخب الوطني لكاس العالم
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