النزاهة تضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان

تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، من ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم المشهود، أثناء تعقيبهما معاملات المواطنين دون تخويل أو وكالة رسمية في محافظة ميسان.

الهيئة، أشارت في بيان إلى أنّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية في المحافظة، بعد ورود معلوماتٍ بوجود حالات تعقيبٍ للمُعاملات، وتمكَّن من ضبط موظَّف خارج الدائرة، أثناء تعقيبه المُعاملات الخاصّة بالمُواطنين؛ خلافاً للضوابط والتعليمات.

وأضاف البيان أنه في السياق ذاته، وفي عملية منفصلة، استطاع الفريق ضبط متهم في مجمع تسجيل المركبات التابع إلى مُديريَّة المرور في المحافظة ليس لديه صفة قانونيَّة داخل المُجمع يعمل على تعقيب المعاملات، حيث ضُبِطَتْ بحوزته معاملات مرورية يقوم بتعقيبها خلافاً للقانون.

ونوَّهت الهيئة، بأنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالعمليـتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مذكرتين قضائيـتين، وعرضهما بصحبة المتهمين على قاضي تحقيق محكمة ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.