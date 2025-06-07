الاطاحة بأخطر مزوّر سندات أراضٍ بعد صدور أكثر من 40 دعوى بحقه في كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم السبت، بالاطاحة بأخطر مزوّر سندات أراضٍ بعد صدور أكثر من 40 دعوى بحقه.

وقال المصدر ان "مفارز مكافحة الإجرام تمكّنت من الإطاحة بأحد أخطر مزوّري سندات الأراضي في كربلاء، بعد صدور أكثر من 40 دعوى قضائية بحقه".

وأشار إلى أن عملية القبض عليه جاءت بعد متابعة دقيقة وجهود استخبارية مكثفة، حيث تم ضبطه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.