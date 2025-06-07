السوداني يعرب عن ثقته بقدرة لاعبينا على التأهل من خلال الملحق

اعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن ثقته بقدرة لاعبي منتخبنا الوطني على التأهل الى كأس العالم من خلال الملحق ، فيما هنأ المنتخب الاردني الذي حقق التأهل لاول مرة .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني اجرى ، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ، قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، واستمع الى الاستعدادات المطلوبة للتعويض واستثمار فرصة الملحق لتحقيق التأهل الى المونديال".

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بلاعبي منتخبنا، بما هو معروف عن العراقيين من روح التحدي والحماس الوطني في سبيل رفع اسم البلد عالياً، مؤكداً وجوب التعويض واستثمار الفرص المقبلة من اجل ادخال الفرحة في قلوب ابناء الشعب العراقي.

واشار رئيس مجلس الوزراء ، الى اهمية التحلي بالروح الرياضية في جميع المواجهات التي يخوضها لاعبو المنتخب، وتهنئة المنتخب الاردني الشقيق الذي حقق التأهل للمونديال لاول مرة، مؤكدا :" اهمية ان تكون هذه المناسبات فرصة للتعبير عن روح التآخي التي يتمتع بها العراقيون تجاه اشقائهم في كل مكان"