وزير الكهرباء: زيادة طاقة خط الربط العراقي- التركي الى 600 ميغاواط بدءاً من اليوم

اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل زيادة طاقة خط الربط العراقي- التركي الى 600 ميغاواط ، بدءاً من اليوم.

وقال الوزير في بيان: "بدءاً من اليوم، ستتم زيادة طاقة خط الربط العراقي - التركي الى 600 ميغاواط، بدلاً عن 300 ميغاواط سابقاً"".

واضاف:" ان خط (جزرة - كسك) سينقل 600 ميغاواط للشبكة الوطنية"، مبينا :" ان هذه الزيادة ستسهم في تحقيق استقرارية وتحسن في ساعات التجهيز في المحافظات الشمالية (نينوى وكركوك وصلاح الدين)".

واشار الى :" ان الوزارة استكملت المتطلبات الفنية لاستيعاب الزيادة في خط الربط الذي يعمل بنظام "Take and Pay". وتابع :"ندفع فقط مقابل ما نستهلك فعلياً، وهو ما يعطي مرونة اقتصادية تمنع الهدر المالي".

وكان وزير الكهرباء رعى ، امس الاول الاربعاء، توقيع عقد مع شركة (Alifrin) التركية لمضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان :" ان العقد الجديد يتضمن تجهيز المنظومة الوطنية بـ300 ميغاواط ، كمرحلة اولى، عبر خط الربط (جزرة - كسك 400 ك.ڤ) في محافظة نينوى، على ان تتم زيادة طاقة الخط الى 600 ميغاواط خلال اقل من شهر واحد".