السيد القبانجي يصف اعتماد "العباءة الزينبية" زيا رسميا في بغداد بـ"خطوة مباركة"

وصف إمام وخطيب صلاة الجمعة في النجف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة (6 حزيران 2025)، اتخاذ العباءة الزينبية في دوائر الدولة والجامعات زيًا رسميًا في بغداد خطوة مباركة يُشكر عليها مجلس محافظة بغداد.

وقال السيد القبانجي في خطبة الجمعة، إنه "نشكر مجلس محافظة بغداد حيث اتخذ هذا الأسبوع قراراً باعتبار العباءة الزينبية هي الزي الرسمي للبنات في الدوائر الرسمية والجامعات"، مشيرا الى أن "هذا هو قرار رسمي حكومي يجب الالتزام به".

وشدد السيد القبانجي على أن "أزمة المياه التي تؤكد التقارير الرسمية أن العراق سيشهد أزمة شديدة في الجفاف، ومن الممكن بعد سنوات أن تشتد أكثر"، مؤكدا أن "الحل لهذه الأزمة هو معالجة المواقف سياسياً مع تركيا وبناء سدود داخل العراق لخزن المياه".