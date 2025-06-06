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مستشار حكومي يوضح حقيقة منح الاتحاد العراقي مهلة 10 أيام لتقديم استقالاتهم


كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، اليوم الجمعة، حقيقة منح رئاسة الوزراء الاتحاد العراقي لكرة القدم مهلة لمدة عشرة أيام لتقديم استقالاتهم عقب الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-0 في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخسر منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بين المنتخبين في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب العراق عند النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث أجهضت الخسارة حلم التأهل المباشر، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية بالتأهل إلى المونديال متصدراً بـ19 نقطة، ورافقه المنتخب الأردني بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.

وذكر كبيان في بيان ان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء غير دقيقة، تفيد بأن رئاسة الوزراء قد منحت اتحاد كرة القدم مهلة لمدة عشرة أيام لتقديم استقالاتهم، وإزاء هذا الطرح، نود التأكيد إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو إجراء قانوني معتمد.

وشدد المستشار الحكومي، على أن الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا ونظاميًا باتخاذ مثل هذه القرارات، وذلك وفقًا للوائح المعتمدة من الاتحادين المحلي والدولي.

وتابع، "نُهيب بجميع وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات، والحرص على اعتماد المصادر الرسمية، حفاظًا على استقرار المؤسسة الكروية في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب التكاتف وتحمل المسؤولية الوطنية والمهنية".

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مستشار حكومي يوضح حقيقة منح الاتحاد العراقي مهلة 10 أيام لتقديم استقالاتهم
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