النزاهة تضبط 10 متهمين بسرقة مقالع الحصى في المثنى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (6 حزيران 2025)، ان ملاكاتها في مُحافظة المُثنى ضبطت عشرة مُتَّهمين بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بسرقة مادة الحصى منها.

وذكر بيان للنزاهة انه "وتنفيذاً لقرارٍ قضائيٍّ، انتقل فريقٌ مُؤلّفٌ في مكتب تحقيق المثنى، رفقة قوَّة إنفاذ القانون في المُحافظة، إلى مقالع عائدةٍ للدولة في منطقة (بصيه)،" مُوضحةً أنَّ "الفريق رصد مجموعةً من الأشخاص يقومون بسرقة مادَّة الحصى دون الحصول على المُوافقات الرسميَّة من الجهات المعنيَّة أو وجود عقدٍ يُخوّلهم القيام بنقل المادّة، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ ضبط الأشخاص المنتشرين في منطقة المقلع البالغ عددهم 10 مُتَّـهمين".

وأشار البيان الى، إنَّ "الفريق قام بضبط جميع الآليات المُستخدمة في عمليَّة السرقة والتحرُّز عليها، فضلاً عن ضبط سجلاتٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ يتمُّ تزويد أصحاب السيَّارات بها؛ للمرور بها من خلال السيطرات" لافتا إلى "تدوين أقوال المُتَّهمين وعرضهم أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم، وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات".